Компания акцентировала внимание на концепции интеллектуального минимализма.

Российская компания "Атом" недавно представила дизайн салона своего новейшего электромобиля. Основная идея - простота и удобство. Вместо кучи кнопок и экранов - всё управление через несколько сенсорных дисплеев. Это делает салон не только стильным, но и практичным.

Александр Павлович, главный по дизайну в "Атоме", объясняет, что такой подход помогает водителю сосредоточиться на дороге. Меньше отвлекающих факторов - лучше впечатления от вождения. Важно, чтобы в машине было всё необходимое и ничего лишнего.

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Внутреннее оформление доступно в двух цветах: светлом и тёмном. Материалы высокого качества, такие как экокожа и текстиль, добавляют ощущение роскоши. Подсветка, кроме создания уюта, выполняет важные функции, например, предупреждает об опасности на дороге.

Руль оборудован сенсорным экраном и кнопками для управления основными функциями. Вся важная информация проецируется прямо на лобовое стекло, благодаря чему водитель может следить за дорогой без отвлечения.

Среди дополнительных опций - подогрев сидений, электрорегулировка передних мест, крепления для детских кресел ISOFIX и множество разъёмов для зарядки. Зеркало заднего вида совмещает в себе камеру и видеорегистратор. Также можно управлять некоторыми функциями авто через смартфон, приложив его к специальной NFC-метке.

"Атом" делает ставку на технологии и комфорт. Их новый электромобиль - это не просто средство передвижения, а продуманное пространство для водителя и пассажиров.