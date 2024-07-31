В скором времени компания начнёт выпускать в этой стране модели iPhone Pro.

Apple увеличивает производство iPhone в Индии. Скоро там начнут собирать новые модели iPhone Pro. Это решение является частью плана компании по увеличению производства вне Китая и укреплению своих позиций в Индии.

С 2017 года Apple собирает в Индии базовые модели iPhone. Но теперь речь идет о выпуске топовых моделей iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Сборкой займется компания Foxconn на заводе в Шриперумбудуре. Производство новых моделей начнется в конце 2024 года.

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Этот шаг позволит Apple быстрее доставлять новинки индийским покупателям. Раньше новые модели появлялись в Индии через несколько месяцев после мирового запуска. Теперь же iPhone нового поколения будут доступны сразу.

Apple планирует увеличить долю iPhone, собранных в Индии, с 14% до 25% в ближайшие годы. Для этого компания инвестирует в расширение производства и рассчитывает на рост спроса. В 2024 году Apple планирует произвести 90 миллионов штук iPhone 16, что на 10% больше, чем выпуск iPhone 15.

Индийское правительство привлекает производителей различными стимулами. Это помогает стране стать важным центром мирового производства электроники.