Программа, аналогичная Intel AI Playground, использует мощности процессоров Ryzen.

AMD запустила новый инструмент для создания изображений с помощью искусственного интеллекта, названный Amuse 2.0. Это программа для тех, кто хочет легко создавать картинки, не углубляясь в сложности. Amuse 2.0 работает на компьютерах с процессорами Ryzen и видеокартами Radeon, делая процесс создания контента простым и доступным.

Что делает Amuse 2.0 особенным? Во-первых, его легко запустить. Вам не нужно скачивать дополнительные файлы или вводить сложные команды. Просто запустите программу, и вы готовы к работе. В отличие от похожей программы от Intel, Amuse 2.0 пока что сосредоточен только на создании изображений, не поддерживая чат-боты.

реклама

Amuse 2.0 использует передовые технологии, такие как Stable Diffusion, для генерации изображений. Программа совместима с новейшими процессорами и видеокартами от AMD, включая Ryzen AI 300 и Radeon RX 7000. Хотя некоторые старые модели пока не поддерживаются, разработчики обещают расширить список совместимых устройств.

Для комфортной работы с Amuse 2.0 рекомендуется иметь достаточно оперативной памяти: 24 Гб для систем на базе Ryzen AI 300 и 32 Гб для систем на базе Ryzen 8040. Это обеспечит бесперебойную работу и позволит полностью раскрыть потенциал программы.

Одной из замечательных особенностей Amuse 2.0 является поддержка технологии XDNA Super Resolution, благодаря которой можно увеличивать изображения в два раза без потери качества. Это открывает новые возможности для творчества и работы с изображениями.

Если вас заинтересовала программа Amuse 2.0, больше информации можно найти на официальном сайте AMD. Там вы найдете все необходимые детали и сможете скачать программу для испытания.