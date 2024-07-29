В компании решили сосредоточиться на исправлении ошибок и улучшении стабильности алгоритма.

Apple решила немного подождать с выпуском новой функции, которая делает устройства ещё умнее. Это решение касается iPhone, iPad и компьютеров Mac. Теперь эта функция появится в октябре. Причина проста: компания хочет, чтобы всё работало без сбоев и ошибок.

Марк Гурман, известный журналист Bloomberg, рассказал, что нововведение станет доступно после того, как на свет появятся обновления iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia. Задержка нужна для того, чтобы разработчики могли хорошенько всё проверить и убедиться, что функция работает как часы.

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Интересно, что Apple в этот раз пошла на необычный шаг. Они выпустят предварительную версию новой функции уже на следующей неделе, хотя обычно ждут выхода основного обновления. Это значит, что разработчики приложений смогут начать работу с новинкой раньше обычного.

Но есть и нюанс. Когда новые iPhone 16 выйдут на рынок, в них ещё не будет этой функции. Пользователям придётся обновить свои устройства в октябре, чтобы начать ей пользоваться.

Даже после официального запуска в октябре, не все возможности будут доступны сразу. Например, улучшенная Siri, которая сможет отвечать на вопросы, используя информацию прямо с вашего устройства, появится только в 2025 году.

В общем, Apple хочет убедиться, что всё работает идеально, прежде чем предложить новую функцию пользователям.