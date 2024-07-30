Расследования касается антиконкурентного поведения компании.

Испанский антимонопольный орган начал проверку действий Apple. Подозрения касаются того, что компания могла неправомерно влиять на разработчиков приложений, предлагая им невыгодные условия в своем магазине App Store. Если подозрения подтвердятся, Apple грозит крупный штраф — до 10% от ее глобального дохода.

Apple, в свою очередь, отвергает все обвинения. В компании утверждают, что предоставляют равные возможности для всех разработчиков, работающих с App Store, и готовы сотрудничать с регулятором для разрешения возникших вопросов.

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Это расследование в Испании не единственное, с которым столкнулась Apple в Европе. Европейская комиссия также ведет два других дела против компании. Одно из них связано с нарушением Закона о цифровых рынках, цель которого — обеспечить честную конкуренцию между крупными и малыми компаниями. Второе касается новых сборов для разработчиков приложений, введенных Apple.