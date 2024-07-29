Об этом сообщил председатель комитета Александр Хинштейн.

Комитет Госдумы рассматривает поправки, регулирующие работу телеграм-каналов. Предложенные изменения касаются тех, у кого аудитория превышает 10 тысяч подписчиков. Такие каналы должны будут зарегистрироваться в Роскомнадзоре и следить за тем, чтобы не распространять запрещенную информацию.

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Суть нововведений проста: если у вас более 10 тысяч подписчиков, нужно внести свои данные в специальный список. Это касается не только телеграм-каналов, но и YouTube, а также других платформ, где есть российская аудитория. Незарегистрированные каналы не смогут публиковать рекламу и получать донаты. Также им будет запрещено делиться информацией о своем финансировании.

Важно, что закон не предусматривает блокировку за отсутствие регистрации. Однако такие каналы ограничат в возможностях: они не смогут зарабатывать на рекламе и донатах, а их контент не будут репостить другие зарегистрированные каналы.

Дополнительно вводится запрет на получение сообщений и звонков от незнакомцев в мессенджерах. Это изменение внесено в рамках того же законопроекта и направлено на повышение безопасности пользователей.

Эти поправки уже прошли первое чтение, и если они будут приняты, изменения коснутся многих. Цель таких мер — упорядочить работу социальных сетей и мессенджеров, сделать контент более безопасным и прозрачным для пользователей.