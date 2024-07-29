Это может привести к эскалации конфликта.

Ситуация на ливано-израильской границе продолжает обостряться и уже больше напоминает боевые действия малой интенсивности, чем пограничные стычки, как было ранее. ЦАХАЛ и «Хезболла» обмениваются ударами из различных типов вооружения, а израильский Генштаб уже подписал планы возможного вторжения в Ливан. При этом американцы стремятся сгладить углы и не допустить массированных ударов по ливанской столице Бейруту.

Согласно опубликованным в американском издании Axios данным, полученным от израильских и американских чиновников в Белом доме, Вашингтон предупреждает, что удары по Бейруту могут спровоцировать новый виток эскалации конфликта на Ближнем востоке. Дело в том, что на днях «Хезболла» нанесла ракетный удар по Голанским высотам в результате которого пострадали дети. В ответ на это ЦАХАЛ предполагает удар по Бейруту в виде «ответки», но не по гражданским объектам, а размещенным там бойцам «Хезболла».

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Также Axios рассказывает, что данное предупреждение было озвучено советником президента США Амосом Хохштайном при личной встрече с главой оборонного ведомства Израиля Галантом. Но прислушаются ли к нему в израильском правительстве, еще тот вопрос. Стоит отметить, что США уже неоднократно предупреждали Израиль о нежелательности тех и иных действий, но к ним не прислушивались. А введенные американцами санкции после начала действий в Рафахе очень быстро отменили, так как американский военпром получил очень жирный заказ от Израиля на многие миллиарды долларов, а санкции мешали уважаемым людям делать бизнес.