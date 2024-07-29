Он выступил с таким заявлением на одной из конференций.

Бывший президент США Дональд Трамп обещает сделать Америку ведущей страной в мире криптовалют, если его снова выберут. Он выступил с таким заявлением на конференции, посвященной биткоину, в Нэшвилле. Трамп уверен, что под его руководством США станут "криптостолицей" мира.

Трамп говорит, что закончит преследование криптоотрасли и создаст стратегический резерв биткоинов для государства. Он также не допустит продажу биткоинов, которые уже есть у власти.

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Кроме того, Трамп хочет стимулировать добычу и производство криптовалют внутри страны. Он обещает улучшить условия для криптокомпаний, создав консультативный совет по биткоину и другим криптовалютам.

Раньше Трамп критиковал биткоин, но после проигрыша на выборах в 2020 году изменил своё мнение и теперь поддерживает криптоиндустрию. Это вызвало разные отзывы.

Выборы президента США состоятся в ноябре, и Трамп уже выдвинут кандидатом от Республиканской партии.