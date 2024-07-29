Компания вывела на рынок шторно-бортовой автомобиль на шасси KAMAЗ.

В июле "КАМАЗ" вместе с "Рустрак" начали продавать новый грузовик. Это шторно-бортовой автомобиль, который легко загружается с любой стороны. Он может перевозить до 20 европалет груза весом до 15,2 тонны.

Этот грузовик - часть нового поколения К5. Он имеет мощный двигатель на 390 л.с. и передачу, которая работает почти сама. В кабине есть кондиционер, система для музыки и место для отдыха водителя.

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Особенностью является задняя ось, которая поднимается, когда грузовик не полон. Это помогает сэкономить топливо (до 3%), лучше управлять автомобилем и уменьшить его поворот.

Главные покупатели этого грузовика - компании, которым нужно много перевозить, например, в строительстве или доставке товаров (любые логистические компании или маркетплейсы).



