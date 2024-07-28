Украинские войска отброшены от населенного пункта.

С момента начала активных действий российской армии на севере Харьковщины село Глубокое на Липецком направлении стало одним из наиболее горячих участков. Вооруженные силы Украины, получившие приказ от главкома, стремились взять населённый пункт любой ценой, чтобы не дать ВС РФ закрепиться в черте поселка. Однако сегодня приходят новости о том, что благодаря 155-й бригаде морской пехоты вся местность вокруг села была зачищена от присутствия украинских подразделений, взяты под контроль ранее занимаемые ими укрепления и постройки.

Согласно опубликованным в ТГ-канале RVVoenkor данным, украинская сторона до последнего не признавала факт потери позиций вокруг Глубокого. Хотя сама зачистка произошла в прошлое воскресение силами 155-й бригады морской пехоты, которая прошлась по окрестностям огнем и мечом. При этом ранее село находилось под угрозой захвата и только благодаря усилиям «бесстрашных» удалось отодвинуть подразделения ВСУ от черты поселка. Командование ВСУ также подтвердило потерю ферм к северу от Глубокого.

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«Русские уже закрепились и на фермах севернее Глубокого» - сообщает украинский Генштаб.

Стоит отметить, что ожесточенное противостояние ВС РФ и ВСУ продолжается в городе Волчанск, где российские части выдавливают ВСУ из северной части. Кроме того, продолжаются действия в районе Липцев, которые частично удерживаются оппонентами. При этом украинские подразделения имеют сильную утечку личного состава, а недавно пришло сообщение о «демилитаризации» командующего артиллерийским батальоном 92-й бригады ВСУ.