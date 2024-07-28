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Ford запатентовал адаптивные фары, следящие за глазами водителя
Новые фары Ford будут ориентироваться на взгляд водителя.

Ford представил новинку в мире автомобильных фар. Компания разработала уникальные адаптивные фары, которые могут следить за взглядом водителя. Это означает, что направление света фар будет меняться в зависимости от того, куда смотрит человек за рулём. Такая технология поможет лучше освещать дорогу в тёмное время суток, особенно в сложных участках, например, на прямых дорогах, где нужно осветить обочину или потенциальные препятствия.

В отличие от уже существующих систем, которые реагируют на поворот руля, новые фары Ford будут ориентироваться именно на взгляд водителя. Это делает их идеальными для использования на широких многополосных дорогах, где важно видеть не только перед собой, но и по сторонам.

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Чтобы избежать ошибок, например, когда водитель поворачивает голову, но продолжает смотреть прямо, Ford предлагает использовать сложную систему отслеживания движения глаз и головы. Датчики будут проверять, совпадает ли направление взгляда с направлением головы, и только после этого фары изменят своё положение.

Эта идея не совсем нова. Ещё в 2015 году компания Opel, которая тогда входила в состав General Motors, анонсировала разработку похожей технологии. В Европе такие инновации могут появиться быстрее благодаря более гибким нормативам по сравнению с США. Там только недавно обновили правила, позволяющие использовать современные матричные фары, которые в Европе применяются уже несколько лет.

Ford считает, что их новая система фар значительно повысит безопасность на дорогах, делая ночное вождение более комфортным и безопасным.

#новости #автомобили #авто #ford #патент
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