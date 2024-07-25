Самый продаваемый автомобиль в мире скоро сменит поколение

Это станет большим шагом вперед после шести лет производства текущей модели. Toyota планирует внести значительные улучшения, в том числе представить гибридную версию, чтобы составить конкуренцию китайским производителям.

Новая Corolla обещает обновленный дизайн, вдохновленный моделью Prius, с акцентом на аэродинамику и экономию топлива. В линейке двигателей появятся новые опции: базовая версия с 1,5-литровым двигателем мощностью 130 л.с., гибридная установка на 100 л.с. и турбированный вариант на 180 л.с., который призван заменить текущий 2,5-литровый двигатель.

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Особенностью станет появление подключаемого гибрида, разработанного на основе Prius Prime, с целью достигнуть экономии топлива в 200 км/л. Toyota стремится не отставать от китайских конкурентов, таких как BYD, которые уже добились значительных успехов в области гибридных технологий.

Кроме того, компания разрабатывает новый 2,0-литровый турбодвигатель, который будет легче и поможет улучшить аэродинамику за счет снижения высоты капота. Заявлено, что 1,5-литровый турбодвигатель будет на 30% эффективнее нынешнего 2,5-литрового.

Премьера новой Toyota Corolla в Японии запланирована на 2026 год, а в Европе и Бразилии ожидается в 2027 году. Производство переедет на завод в Сорокабе, где уже выпускаются Corolla Cross, Yaris Hatch и Sedan, а также скоро начнется сборка нового Yaris Cross.