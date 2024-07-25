Компания описала новую модель с помощью фламинго и крючкообразного узора.

Этот компактный внедорожник пока скрыт от глаз под камуфляжем, но уже привлекает внимание своим необычным дизайном. Камуфляж, вдохновленный логотипом Skoda, сочетает в себе трапеции и крючковые элементы, создавая интригующий узор. Официальная премьера машины обещает быть грандиозной.

Михаэль Лансдорф, маркетолог Skoda, подчеркивает, что камуфляж не только скрывает особенности новинки, но и подчеркивает стиль бренда. Дизайнер Петр Петцет добавляет, что главная задача – показать уникальность Skoda, при этом сохраняя интригу вокруг внешнего вида Elroq.

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Особенно любопытным является деталь с изображением фламинго на задних окнах, цвет которых контрастирует с основными оттенками Skoda. Значение этих птиц станет известно позже.

Elroq построен на платформе MEB, что делает его технически схожим с другими электромобилями Skoda. Он станет первым авто марки, полностью следующим новому дизайнерскому направлению Modern Solid. С обещанным запасом хода в 560 км, мощностью до 220 кВт и вместительным багажником на 470 литров, Elroq обещает стать привлекательным предложением на рынке электромобилей.