Кроме того, работа второго завода также будет приостановлена, только временно.

Это решение было вызвано желанием компании сосредоточиться на выпуске электромобилей и усилением конкуренции со стороны китайских производителей. Завод в Гуанчжоу, который производил популярную модель Accord, закроется в октябре этого года. Он мог производить до 50 тысяч машин в год. Его работа была организована совместно с местной компанией Guangzhou Automobile Group.

Другой завод, расположенный в Ухане, приостановит свою деятельность в ноябре 2024 года. Этот завод, работающий в партнерстве с Dongfeng Motor Group, имел возможность выпускать до 240 тысяч машин в год.

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Эти изменения позволят Honda сократить общую производственную мощность в Китае с 1,49 млн до 1,2 млн машин в год. Однако компания планирует компенсировать это снижение за счет открытия 2 новых заводов по производству электрокаров. Эти новые производства, созданные в сотрудничестве с GAC и Dongfeng, начнут свою работу в конце 2024 года и позволят увеличить общую производственную мощность до 1,44 млн авто в год.

Таким образом, Honda активно адаптируется к изменяющимся условиям рынка, сосредотачиваясь на развитии электромобильного сегмента и стремясь укрепить свои позиции в Китае.