Информацию озвучил генеральный директор компании Илон Маск.

В 2025 году компания Tesla выпустит новый электромобиль, который обещает быть доступным для широкого круга покупателей. Эта модель, получившая название Tesla Model 2, станет одним из самых ожидаемых продуктов компании. Илон Маск, руководитель Tesla, анонсировал, что машина будет представлена публике 10 октября, а на рынок выйдет в первой половине 2025 года.

На презентации, помимо Model 2, покажут и другие новинки, включая роботакси. Новая модель будет построена на усовершенствованной платформе Tesla, что позволит использовать современные технологии и оптимизировать производственный процесс. Это, в свою очередь, сделает автомобиль более доступным. Илон Маск утверждает, что цена новой модели будет вдвое ниже, чем у текущих Model 3 и Model Y, и составит около €25 тысяч. Это сделает Tesla Model 2 прямым конкурентом таких машин, как Volkswagen ID.3 и китайские электромобили от MG и BYD.

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Tesla планирует использовать в новой модели литий-железо-фосфатные аккумуляторы, которые обходятся дешевле, чем традиционные никель-марганец-кобальтовые. Это позволит снизить стоимость автомобиля, не уступая в качестве. Кроме того, благодаря технологии «cell-to-chassis», в машине будет использовано больше аккумуляторных ячеек, что увеличит её запас хода без увеличения размеров.

Первый тизер новой модели был показан на ежегодном собрании акционеров в 2023 году, где можно было увидеть характерные изгибы крыши, напоминающие дизайн уже известных Model Y и Model 3.

Tesla стремится сделать электромобили доступными для большего числа людей, и Model 2 является шагом на пути к этой цели. С новым автомобилем компания надеется привлечь тех, кто ранее не мог позволить себе электромобиль из-за высокой стоимости.