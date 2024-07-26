Помощь с Запада не будет бесконечной.

Вступивший в силу в мае 2024-го года закон о тотальной мобилизации всех мужчин и части женщин в возрасте от 25 до 60 лет привел к неожиданным последствиям. Проблема заключается в том, что сотрудники ТЦК без разбора гребут всех до кого могут дотянуться, не делая исключений для рабочих со стратегических предприятий. А это в свою очередь подрывает экономические возможности Украины, которая неожиданно захотела самостоятельно покупать оружие и технику для армии, не рассчитывая на подачки со стороны запада.

«Эта иллюзия о том, что нас будут всегда безусловно и бесконечно поддерживать, мне кажется, должна была в принципе исчезнуть после последнего харьковского наступления россиян, которое случилось в том числе потому, что нам вовремя не предоставили ни деньги, ни вооружение» - заявил нардеп ВРУ Наталуха, занимающий почетную должность главы комитета по вопросам экономического роста.

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Стоит понимать, что по неофициальным данным за 2023-й год, украинская экономика была способна обеспечить собственную армию только на 6 – 10% от необходимого. Это с учетом полного игнорирования расходов на социалку и поддержание других отраслей. По этой причине желания ВРУ создать бронь для работников стратегических предприятий, которые приносят доход в казну Украины выглядит попыткой достать звезду с неба.

При этом противники в ВРУ заявляют, что это просто попытка создания легальной возможности брать деньги за бронь от призыва, а не создание своей экономической самостоятельности. В качестве примера приводят недавно принятый закон по которому можно легально откупиться от преследования со стороны правоохранительных органов. С другой стороны вполне вероятно, что владельцы этих самых предприятий банально лоббируют данный закон, чтобы не терять ценных работников и соответственно прибыль.