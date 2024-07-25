Вьетнамский фрегат был построен в Татарстане.

Российско-вьетнамские отношения находятся на дружественном уровне. Что показывает визит военного корабля Вьетнама во Владивосток. Фрегат «Хунг-Дао», построенный на Зеленодольском судостроительном заводе имени Горького, прибыл с дружественным визитом в владивостокский порт до 31 июля 2024-го года. В течении времени нахождения корабля в порту экипажу проведут культурные мероприятия и экскурсии по значимым местам города.

«Хунг-Дао» был построен на верфи в Татарстане в 2016 году, а в 2017 перевезен морским транспортом Rolldock Star на военно-морскую базу Камрань во Вьетнаме. Что интересно, ранее эта база принадлежала России, но теперь там базируется ВМФ Вьетнама. Кроме «Хунг-Дао» вьетнамцы имеют еще 2 аналогичных по проектам фрегата.

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«После швартовки корабля состоялась церемония встречи иностранных моряков под руководством командующего Приморской флотилии разнородных сил ТОФ контр-адмирала Алексея Сысуева» - сообщает пресс-служба.

Визит корабля «Хунг-Дао» не связан ни с какими учениями между странами. Стоит отметить, что ранее российские фрегаты участвовали в совместных учениях с китайской стороной по отработке различных ситуаций. В том числе отрабатывали взаимодействий по противовоздушной обороны и купированию угрозы со стороны морских беспилотников.