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g1tarist
Киев начал расследовать причины бегства 125-й бригады ТРО в Харьковщине
Вторя линия обороны была в неудовлетворительном состоянии.

Майское наступление российской армии на севере Харьковской области стало для командования ВСУ полной неожиданностью. По этой причине ВС РФ удалось серьезно продвинуться вперед и занять удобные позиции, прежде чем там успели опомниться. При этом отмечалось, что оборонительные сооружения ВСУ находятся в неприглядном виде и мало помогают военным сдерживать наступление российских подразделений. В частности именно это стало причиной бегства 125-й бригады ТРО, которое начали расследовать в Киеве.

В настоящий момент бывший командир 125-й бригады территориальной обороны, которая должна была сдерживать наступление ВС РФ, Артур Горбенко дает показания следствию. Со слов бывшего комбрига они удерживали позиции в период с 10 по 15 мая, но истощение личного состава вынудило их отходить на вторую линию обороны. Как заявляет Горбенко ее по сути не было и бригаде пришлось уходить дальше.

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«С 10 по 15 мая бригада еще вела боевые действия, и я руководил действиями своих подразделений, но в это время ГБР уже начинает дергать меня, моих офицеров, подчиненных, солдат, сержантов из батальонов, которые ведут боевые действия и находятся на переднем крае» - рассказывает следствию Горбенко.

Стоит отметить, что скандал со второй линией обороны в Харьковской области приобрел большие масштабы, но заглох после начала наступления российской группировки «Север». Ранее же на линию обороны приезжал лично Зеленский, который похвалил работу местного ОВА и сказал, что так работать надо всем. Однако после этого в сети появились кадры состояния линии укреплений. Которые были в затопленном состоянии или вообще разрушались. А Горбенко заявляет, что бетонные конструкции вообще размещались в низинах, а не на господствующих высотах.

Стоит отметить, что на постройку линии укреплений в Харьковщине выделили немало денег и куда пошла их большая часть остается большим вопросом. Что именно стало причиной возобновления процессов по этому вопросу также непонятно. Вероятно это часть внутриполитической игры Киева.

#россия #украина #сво #всу #харьков #тро
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