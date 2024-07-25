Его оценили в 33,7 млн рублей за серийную версию.

Tesla Cybertruck, который уже завоевал внимание в Северной Америке, теперь доступен и в Европе. Раньше европейцы не могли купить этот электрокар из-за региональных ограничений. Но ситуация изменилась благодаря усилиям автосервиса в Чехии, который справился с процессом гомологации, хотя это и обошлось дорого.

Главные изменения коснулись порта зарядки. В Европе нужен стандарт CCS2 вместо американского NACS. Проблему решили, и теперь Cybertruck может заряжаться так же быстро, как и другие автомобили – до 800 вольт и 350 кВт.

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Также пришлось адаптировать задние фонари под евростандарты, добавив новые стоп-сигналы и фонари заднего хода. Кроме того, из-за острых краев кузова на некоторые части нанесли резиновые накладки, чтобы соответствовать требованиям безопасности.

Гомологация обошлась в €356 950, что делает Cybertruck одним из самых дорогих электромобилей в Европе.