Не нужен будет даже телефон со всеми приложениями и картами-ключами.

Компания Zeekr, принадлежащая Geely, внедряет новшество в мир электромобилей, делая процесс зарядки проще и удобнее. Теперь владельцам электромобилей Zeekr не нужно использовать телефон для зарядки своего авто. Все делается через систему в машине. В Китай, например, раньше нужно было иметь 5-10 приложений на мобильном, а иногда и физические карты для доступа к зарядке и её оплаты. Сейчас ситуация значительно улучшилась.

Для зарядки достаточно выбрать на экране авто ближайшую станцию Zeekr, и система навигации проведет вас прямо к ней. В пути система подготовит батарею к зарядке, обеспечивая оптимальную скорость даже в холодную погоду.

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Если станция находится в подземном паркинге, навигация поможет найти ее без лишних хлопот. Раньше нужно было сканировать QR-код для доступа, теперь же достаточно просто приехать, и система автоматически откроет шлагбаум.

Зарядка начинается сразу после подключения кабеля к электрокару, без необходимости каких-либо дополнительных действий со стороны водителя. А оплата происходит автоматически по окончании зарядки, также без использования телефона.

Zeekr предлагает скидку на парковку для тех, кто заряжает свой электрокар в соответствии с определенными условиями, делая использование электромобилей еще выгоднее. Это нововведение от Zeekr делает процесс зарядки электромобилей не только проще и удобнее, но и экономит время водителей.