Очередная лазейка для богатых россиян.

Любителям криптовалюты стоит обратить внимание: скоро Ferrari можно будет купить за Dogecoin и другие популярные криптовалюты. Это станет возможным благодаря расширению программы оплаты криптовалютой, которая уже доказала свою успешность в США, на европейский рынок.

С этого момента, в конце июля, трейдеры смогут анонимно приобрести автомобиль своей мечты, используя блокчейн. Для этого Ferrari сотрудничает с экспертами в области криптовалют, чтобы обеспечить автоматическую конвертацию криптовалютных платежей в обычные валюты, такие как евро или фунты, защищая транзакции от нестабильности крипторынка.

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Ferrari не единственный автопроизводитель, который принимает криптовалюту. Некоторые дилеры BMW в Великобритании уже принимают её в качестве оплаты, а Tesla на короткое время принимала Bitcoin в 2021 году. Несмотря на то, что большинство автопроизводителей пока не используют блокчейн для оплаты, некоторые компании, например Alfa Romeo, предлагают покупателям NFT, который служит записью об истории обслуживания и владения автомобилем.

Это нововведение открывает новые возможности для владельцев криптовалют и любителей автомобилей, предлагая им уникальный способ приобретения автомобилей высокого класса.