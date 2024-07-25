Эра господства легендарного хэтчбека VW Golf подходит к концу.

Этот хэтчбек, получивший название K4, предназначен для продажи по всему миру, в том числе в Северной Америке, Азии и на Ближнем Востоке. В Европе пока не планируют продавать эту модель, но проведенные тесты в Германии дают надежду на его появление и здесь.

K4 планируется предлагать в двух вариантах кузова: лифтбек, похожий на Skoda Octavia, и классический 5-дверный хэтчбек. Клиентам предложат два типа бензиновых двигателей: один на 2.0 литра мощностью 147 л.с. и другой на 1.6 литра с турбонаддувом, который выдает 190 л.с.

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Сейчас в Европе продается Kia Ceed, однако его скорее всего заменят в 2026 году. Новое поколение авто пока что не анонсировано, есть вероятность, что K4 временно займет его место, пока спрос на электромобили не вырастет.

Kia также сообщила о планах расширить свой ассортимент гибридных автомобилей в ближайшие годы. Хотя K4 пока не имеет гибридной версии, он может стать одним из 9 новых моделей, которые получат такой двигатель к 2028 году.