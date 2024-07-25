Проблема кажется не значительной, но снижает стандарт безопасности.

Maserati проводит отзыв своих спортивных автомобилей MC20, включая купе и кабриолеты. Причина кроется в неправильных данных о массе на шильдиках с маркировкой шин. Хотя ошибка кажется мелочью, она может привести к серьезным последствиям, включая риск взрыва шин при высокоскоростной езде.

Проблема была обнаружена 3 мая компанией Maserati S.p.A. в итальянском городе Модена. После месяца расследований выяснилось, что на некоторых автомобилях MC20 указаны неверные значения массы. Это нарушает федеральный стандарт безопасности транспортных средств FMVSS 110, согласно которому производители должны точно указывать максимально допустимую массу автомобиля с учетом груза и пассажиров.

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Всего под отзыв попадает 1 092 автомобиля: 380 кабриолетов MC20 Cielo и 712 купе, выпущенных с 19 июля 2021 года по 14 мая 2024 года. Для устранения проблемы автовладельцам предстоит посетить сервисные центры, где специалисты заменят наклейки на те, что с правильными данными о массе.

Этот отзыв подчеркивает важность точности технической информации и заботу Maserati о безопасности своих клиентов. Владельцам MC20 рекомендуется связаться с ближайшим дилером для дальнейших инструкций.