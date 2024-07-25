Основной функцией БПЛА в ходе первого запуска являлась оценка последствий наводнения в Риу-Гранди-ду-Сул.

Бразильская армия и флот продолжают насыщаться современными системами вооружения и разведки. В частности, пресса сообщает про первый в истории ВМС страны запуск беспилотного аппарата ScanEagle, поднятого в воздух с борта многоцелевого авианосца. Аппарат использовали для оценки последствий большого наводнения, которое случилось из-за выхода из берегов реки Рио-Гранде, приведшего к большим разрушениям. Однако военные сообщают, что БПЛА в первую очередь направлен на разведку и обнаружение военных целей, а не для гуманитарных миссий.

Как сообщает издание Defense Advancement. Ссылаясь на собственные источники, сегодня беспилотник ScanEagle пока использовали только для осмотра последствий наводнения. Камера БПЛА обладает 171-кратным приближением и позволяет при необходимости прочесть номер машины или рассмотреть другие мелкие детали с высоты в 600 метров. Беспилотник был выпущен с борта многоцелевого авианосца Atlantico.

реклама

«Многоцелевой авианосец Atlantico (A 140), пришвартованный в порту Рио-Гранде, впервые запустил встроенную дистанционно пилотируемую воздушную систему SARP-E. Операция, которая, как говорят, представляет собой важную веху в технологическом развитии ВМС Бразилии, направлена на выявление ситуации в местах, наиболее пострадавших от наводнения в Риу-Гранди-ду-Сул» - пишет издание.

К слову, данный авианосец изначально планировали использовать как вертолетоносец, но потом бразильские военные решили сделать корабль многоцелевым. Пока непонятно сколько именно БПЛА будет на нем размещаться, но есть сведения, что технология считается недорогой и поэтому может стать массовой. При этом дальность полета БПЛА составляет примерно 100 км от корабля-носителя, а время автономного полета – 24 часа. Более подробных ТТХ летательного аппарата в открытых источниках не имеется.