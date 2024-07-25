Он теперь защищает от мошеннических звонков в популярных мессенджерах.

Мобильное приложение "Билайн" обновило свой сервис "Моя безопасность". Теперь он помогает избежать обмана в таких популярных приложениях, как Телеграм, WhatsApp и Вайбер. Об этом сообщает издание "Коммерсант".

Новая функция проверяет, не является ли номер телефона мошенническим. Она использует данные не только от оператора связи, но и от Роскомнадзора, Центрального Банка, "Сбера" и "Kaspersky Lab". Если номер признается мошенническим, звонок блокируется. А если номер известен как спамерский, то он помечается как "потенциально опасный".

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Чтобы воспользоваться этой функцией, абонентам "Билайна" нужно активировать защиту в приложении и разрешить ему блокировать вызовы в настройках телефона. Самое приятное, что сервис предоставляется абсолютно бесплатно.

По информации от "Билайна", более половины всех мошеннических действий в их сети происходит через мессенджеры. Самыми "популярными" среди преступников являются Viber и WhatsApp. Светлана Кирсанова, заместитель генерального директора "Билайна", объясняет это тем, что операторы активно борются с мошенничеством в сотовых сетях, поэтому преступники переключились на мессенджеры.

Таким образом, "Билайн" предлагает своим абонентам надежный способ защиты от обмана. Включив сервис "Моя безопасность", пользователи могут быть уверены, что их не обманут через популярные приложения для общения.