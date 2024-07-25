Маск объяснил перенос необходимости внесения «важных изменений в дизайн передней части» машины.

Илон Маск, руководитель компании Tesla, объявил о переносе даты презентации нового беспилотного такси, Cybercab. Ранее ожидалось, что мероприятие состоится 8 августа, но теперь его перенесли на 10 октября. По официальной версии, задержка связана с необходимостью легких правок дизайна передней части автомобиля. Маск также упомянул, что время задержки также позволит подготовиться к показу еще нескольких плюшек в обновленном электрокаре.

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Cybercab от Tesla — это проект беспилотного такси, которое будет полностью лишено обычных управляющих элементов, таких как руль или педали. Это решение направлено на максимизацию прибыли в секторе перевозок пассажиров.

Во время обсуждения квартального отчета Илон Маск усомнился в возможности запуска полностью автономного автопилота до конца этого года, который не будет требовать участия водителя-человека. А ведь еще с 2016 года, когда Tesla начала оснащать свои автомобили системами автопилота, Илон Маск надеялся достичь полной автономности уже к концу 2019 года. Сроки были неоднократно перенесены, и теперь новая цель — достигнуть этого к концу 2024 года.

Эти анонсы отражают амбиции Tesla в области инноваций и стремление компании стать лидером в разработке технологий беспилотного вождения. Как думаете, в этом году получится?