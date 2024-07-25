Войска РФ научились их выявлять и уничтожать.

Одним из самых главных преимуществ российской армии по сравнению с ВСУ является развитая и эффективная военная авиация, которая наносит как ракетные, так и бомбовые удары. Проблема настолько большая, что украинские высшие чиновники постоянно просят у Запада поставок ЗРК для купирования угрозы, также мечтают о поставках F-16, которые должны показать русским их место. Однако пока командование ВСУ дошло до противовоздушных засад, которые призваны уменьшить количество тех же Су-34 около ЛБС. Но согласно заявлению военного эксперта Алексея Леонкова, эти засады уже научились выявлять.

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Украинское командование начало использовать тактику воздушных засад, в которой используются комплексы ЗРК без активно работающей РЛС. Комплексы получают информацию о российских самолетах из внешних источников (тех же самолетов ДРЛО), однако как заявил Леонков тактика вскрыта и уже имеется несколько методов борьбы. Результатом вскрытия «засадных» ЗРК, которые были подтянуты ВСУ к ЛБС, стало уничтожение нескольких комплексов советского и западного производства. Однако сама по себе идея для российской авиации крайне опасная и выявлять такие ЗРК очень сложно из-за их незаметности.

«Наши военные научились эффективно бороться с этой достаточно вероломной и опасной тактикой украинских сил ПВО. При этом используются различные методы» - рассказывает Леонков.

Стоит отметить, что потеря ЗРК для ВС ВСУ крайне болезнен, так как их поставляют в крайне ограниченных количествах. Теперь украинскому командованию придется заново собирать «зонтик» ПВО, так как они лишись сразу нескольких ЗРК. При этом прикрытие украинской столицы остается на прежнем высоком уровне и ЗРК зачастую берутся с других направлений. Что интересно, эксперт заявил про несколько методов обнаружения засад, но не поделился ими, так как это закрытая информация.