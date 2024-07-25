Высший офицерский состав ВСУ рискует быть ликвидированным как только появится на ЛБС.

Линя боевого соприкосновения для старших офицеров ВСУ и приравненных к ним лиц становится все опаснее благодаря используемым технологиям. Дело в том, что российские войска радиоэлектронной борьбы научились их выявлять с большой точностью за одну-две минуты, после чего полученные координаты передаются для дальнейшего решения вопроса. А дело в том, что командный состав украинской армии использует спутниковую связь «Иридиум», по которой их и выявляют российские военные. Об этом поделился один из российских военных с позывным Гамбит.

Согласно заявлению источника, украинские военные используют для связи спутниковую связь «Иридиум». Которая позволяет быстро и комфортно общаться с другими пользователями. При этом система считалась ранее надежной и вряд ли кто-то думал, что российские военные станут ее использовать для наведения высокоточного оружия или артиллерийских налетов. При этом отказаться от столь удобного инструмента в условиях постоянной радиоэлектронной борьбы нет никакой возможности, так как «Старлинк» не дает такой надежности и не имеет такого уровня шифрования сигнала, да и на передовой работает с проблемами.

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«Они пользуются спутниковой системой связи «Иридиум». К ней доступ получить достаточно сложно, однако есть подразделения, которые этим занимаются. Зачастую такие радиостанции обслуживают наиболее важных представителей ВСУ... Буквально только выход был, минута-две — нам тут же передают координаты, где они были. И мы уже передаем заинтересованным подразделениям» - пишет РИА Новости.

Гамбит также рассказал, что пеленг и получение точных координат офицера, использовавшего «Иридиум» занимает всего одну-две минуты. Это позволяет оперативно направить в квадрат по цели точный удар, который зачастую приводит к нейтрализации цели. Стоит отметить, что если такую информацию выпустили в общественный доступ, то значит она не то чтобы уже секретная. Вероятнее всего, по «Иридиуму» уже давно отслеживают украинских командиров.

Напомним, что «Иридиум» — это система спутниковой связи, развернутая над всем земным шаром. Связь качественная и работает даже на полюсах планеты, а сам телефон имеет размер обычного мобильника.