На низкую скорость Youtube стало жаловаться много пользователей.

Пользователи интернета в России столкнулись с проблемами при просмотре видео на YouTube. Замечено, что скорость загрузки упала, особенно это касается видео высокого качества. Люди все чаще жалуются на плохую работу сервиса.

Еще 12 июля эксперты предупреждали, что могут возникнуть проблемы с YouTube. Ожидалось, что качество видео ухудшится, а загрузка займет больше времени. "Ростелеком" подтвердил, что скорость загрузки действительно снизилась, особенно это касается видео в HD и 4K. Количество жалоб на YouTube увеличилось.

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Причиной трудностей стало устаревшее оборудование Google (причем с недостаточной мощностью), которое поддерживает работу YouTube. С 2022 года компания не обновляет свои системы в РФ. Это касается и системы Google Global Cache, которая помогает ускорять загрузку данных. Из-за этого увеличивается интернет-трафик, и система просто не справляется с такой нагрузкой.

"Ростелеком" отмечает, что у тех компаний, который вовремя обновляют и увеличивают мощность своего оборудования, таких проблем с работой сервисов нет.

В прошлом году, после введения санкций, Google перестала поставлять новое оборудование российским компаниям. Чтобы справиться с растущим объемом трафика и ускорить загрузку контента, Google предложила провайдерам подключиться к своим сетям напрямую.