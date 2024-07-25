За процветание Украины отвечают теперь они.

Ситуация вокруг пропавшего с горизонтов президента Джо Байдена начинает все больше раскручиваться. А все дело в том, что самого президента США уже не видели несколько дней, но то и дело приходят сообщения, что глава Соединенных Штатов делегирует свои права и обязанности другим лицам. Так Байден передал часть своих полномочий и обязательств главе Госдепа США Энтони Блинкену и главе Минфина Джанет Йелен. При этом передача происходила через письменный указ президента и каково состояние главы атомной державы неизвестно.

Согласно опубликованному меморандуму именно Блинкен и Йелен теперь будут отвечать за процветание и восстановление Украины., так как сам президент уже не может с этим справиться. Ряд других лиц также получил письменные распоряжения от Байдена, которые передают обязанности президента. На этом фоне никак не комментируется отсутствие президента в эфире и приспущенный флаг США около Белого дома, что обычно означает траур или аналогичные по значению события.

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«Настоящим я делегирую министру финансов функции и полномочия, возложенные на президента разделами (...) по закону о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев. (...) Делегирую государственному секретарю, в консультации с министром финансов, функции и полномочия, возложенные на президента статьями (...) закона» - говорится в документе.

Ситуация в политической власти США обостряется с каждым новым днем и президентская гонка, по сути, лишилась главного претендента от Демократической партии США. На этом фоне позиции пережившего покушение Трампа все больше упрочняются, хотя и поступают сведения о новом кандидат от демократов. В любом случае, пропажа Байдена мало чем повлияет на ситуацию на Украине, так как поставки военной и финансовой помощь не будут прекращены. Хотя есть вероятность, что Блинкен начнет вести свою политику в этом вопросе, но России от этого нечего хорошего ждать не стоит.