Один танк немецкий, БТР американский и 500 человек личного состава.

Российская группировка войск «Запад» продолжает теснить украинские подразделения и постепенно выдавливает их за пределы российской территории. За прошедшее воскресенье им удалось нанести ВСУ серьезный ущерб и демилитаризовать до 500 украинцев. Кроме того, приходят сообщения про подбитую военную технику западного и советского производства. Об этом сообщает российское оборонное ведомство, комментирующее ситуацию на ЛБС.

Согласно поступающим данным, группировка войск «Запад» нанесла ВСУ серьезный ущерб в личном составе в ходе тяжелы столкновений. При этом отдельно сообщается про «демонтаж» военной техники в виде немецкого танка «леопард», американского устаревшего бронетранспортера M113 и 8 автомобилей повышенной проходимости. Также есть сведения про контрбатарейную борьбу российских военных, которые подавили артиллерию украинцев. 5 арт-установок советских и западных систем больше не смогут вести огонь по российским войскам в этом регионе.

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Напомним, что группировка войск «Запад» действует на стыке ЛНР, ДНР и Харьковщины в районах Красного Лимана, Макеевки и Песчанного. Именно они почти освободили территорию ЛНР от присутствия вооруженных подразделений Украины. Кроме того, ущерб ВСУ нанесли в тыловых районах Харьковской области, где были поражены склады с боеприпасами. Как сообщает русское подполье в области, один из складов с вооружениями был поражен российской ракетой в районе станции Дергачи. Есть мнение, что там поработали российские ракетчики из комплекса ОТРК «Искандер».