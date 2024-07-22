Такое заявление сделал Госдеп США.

Совсем недавно в Вашингтоне заявили о планах размещения ракет со специальными боевыми частями в германии для якобы защиты от русских. В ответ на это российское правительство заявило, что найдет и примет адекватный ответ, который может выразиться в размещение ракет с ядерными БЧ на западном направлении. Это заявление Москвы вызвало серьезную обеспокоенность в Белом доме. Который не ожидал такого. Об этом сообщает заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель.

реклама

В Белом доме обеспокоены ответным заявлением российского правительства, которое резко отреагировало на заявления американцев. При этом от своих планов по размещению ракет в германии та не отказываются и к этому идут подготовительные работы.

«Любой вид риторики об использовании или размещении ядерных боеголовок вызывает беспокойство» - заявляет Патель.

Размещение ракет в Германии является серьезным фактором, который в свое время привел к появлению разнообразных договоров. В частности, об разоружении и ограничении стратегических вооружении. В этот раз точной даты развертывания ракет в ФРГ нигде не публикуется, но есть сведения, что там будут перспективные и еще не до конца разработанные гиперзвуковые ракеты. Не удивительно, что российское руководство ищет адекватные ответы на новые угрозы со стороны западных стран.