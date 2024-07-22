Об этом сообщает один из французских телеканалов.

Разнообразные турне президента Украины Зеленского по Европе приносят свои дивиденды в виде поставок военной помощи и перевода денег из различных фондов. В частности, французское правительство планирует поставить на Украину большое количество бронетехники и самоходок. Об этом сообщает французский телеканал France 3 ссылающийся на собственные источники и добавляющий, что точного содержания пакета пока нет, так как его формируют на будущее.

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Как сообщает телеканал France 3 Франция поставит большой пакет военной помощи Украине, но сделает это ближе к концу текущего года. По этой причине точного списка того, что войдет в пакет пока нет. Точно известно только про наличие в поставке 24-колесных танков ФЬЧ-10EC, 10 самоходок «Цезарь» и 128 бронетранспортеров VAB. Также имеются сведения про разнообразные боеприпасы и даже радиолокационные станции, но это не точно. Что интересно, с таким пакетом Франция может вплотную приблизится к главному помощнику Украины, а именно к ФРГ. Именно немцы занимают почетное первое место в Европе по количеству поставок, а на мировой арене уступают только США.

Стоит отметить, что Франция отправляет военную помощь Украине довольно редко, но делает это с размахом. Однако сегодня властям республики немного не до гуманитарной помощи, так как у них идет активная игра по удержанию Макроном власти в своих руках и не допущению прихода к оной Марин Ле Пен. Кроме того, из Украины во Францию прибудет до 2100 военнослужащих, которые пройдут обучение, а потом вернутся на родину для отправки на ЛБС.