Армия РФ подступает все ближе и ближе к Северску.

Российская армия продолжает продвигаться вперед на Северском направлении загоняя подразделения ВСУ в город и на высоты к югу от него. Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили село Раздолово к югу от Северска, а сейчас приходят сообщения про полное освобождение населенного пункта Ивано-Дарьевка и переход села под российский контроль. Село расположено с юго-востока от города. Что вынудило украинскую армию отойти на расположенные севернее высоты, где те начали окапываться.

Согласно поступающим данным с мест событий российская армия за последнее время взяла под контроль до 6 квадратных километров на Северском направлении. В зону контроля попадает село Ивано-Дарьевка. Однако как сообщают украинские источники ВСУ ушли севернее для организации оборонительной линии на контролируемых на подступах к Северску высотах. При этом пресса Украины пишет, что эта линия укреплений должна будет остановить продвижение российских войск на этом направлении. До этого на этих высотах никаких фортификационных работ не велось, так как командование ВСУ не предполагало такого варианта развития событий когда они потребуются.

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Стоит отметить, что российские войска наблюдают за окапыванием украинской армии и активно помогают им в земляных работах, подкидывая на формирующиеся позиции артиллерийские снаряды в больших количествах. Также по позициям украинской армии вовсю работают системы РСЗО и тяжелые огнеметные системы типа ТОС-1а «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка». Системы показали свою эффективность против пехоты, которая не прикрыта серьезными оборонительными сооружениями и ВСУ из-за их работы имеют большое количество «демилитаризованного» личного состава.