Об этом сообщает агентство "Автостат", ссылаясь на данные от "Санрайз Групп Пискаревский".

Эти автомобили уже можно найти в дилерских центрах по всей стране. Особенностью модели является автоматическая трансмиссия, которая, по мнению экспертов, сможет привлечь еще больше покупателей. "Ожидаем, что автоматическая коробка передач будет востребована и составит около 30% продаж данной модели", - говорит Михаил Попов, директор по продажам и маркетингу в "Санрайз Групп".

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Цена на EXEED RX в топовой комплектации Premium начинается от 5,55 миллиона рублей. Автомобиль оснащен 2,0-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 249 лошадиных сил. В сочетании с новой восьмиступенчатой коробкой передач от Aisin, кроссовер разгоняется до 100 км/ч всего за 8,6 секунды.

Среди других преимуществ модели стоит отметить функцию массажа водительского кресла и возможность электронной регулировки рулевой колонки. Это позволяет водителю настроить положение руля по высоте и глубине для максимального комфорта во время вождения.

Таким образом, новый EXEED RX с автоматической коробкой передач представляет собой интересное предложение на российском рынке автомобилей. Сочетание мощности, комфорта и современных технологий делает эту модель привлекательной для широкого круга покупателей.