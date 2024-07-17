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g1tarist
BMW, MINI, Volkswagen, Audi и Skoda подтвердили участие в автосалоне в Париже 2024
В то же время, Mercedes, Cupra, Seat от Volkswagen Group, Ford, Hyundai, Jeep, Mitsubishi, Nissan, Suzuki и несколько брендов от Geely решили пропустить мероприятие в этом году.

В этом Париж снова станет центром внимания для всех, кто увлекается автомобилями. С 14 по 20 октября там пройдет знаменитый автосалон. Он обещает собрать под своей крышей ведущие мировые бренды, такие как BMW, MINI, Volkswagen, Audi, Skoda, а также Renault, Dacia, Alpine, Citroen, DS и Peugeot. К этому впечатляющему списку добавились имена из Южной Кореи и Китая - Kia и Seres, подтверждая международный статус мероприятия.

После перерывов и сокращений, вызванных пандемией и другими вызовами последних лет, автосалон в Париже анонсируется как масштабное возвращение к традиционным автомобильным показам. Это особенно актуально на фоне отмены других значимых событий, включая Женевский автосалон.

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На автосалоне Volkswagen планируют представить свои новинки, в том числе 7-местный SUV Tayron и концепт ID GTI. Audi также не останется в стороне, обещая показать Q6 e-tron, будущую A6 e-tron и, возможно, обновленный e-tron GT.

В то же время, некоторые бренды, включая Mercedes, Cupra, Seat от Volkswagen Group, Ford, Hyundai, Jeep, Mitsubishi, Nissan, Suzuki и несколько брендов от Geely решили пропустить мероприятие в этом году. Toyota и несколько брендов от Stellantis, таких как Alfa Romeo, Fiat и Lancia, пока еще не подтвердили свое участие, а отсутствие китайских марок MG, BYD, Chery и Great Wall также заметно.

Парижский автосалон 2024 года обещает стать настоящим праздником для всех, кто интересуется автомобильной индустрией.

#volkswagen #bmw #audi #париж #skoda #mini
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