Смартфон с 50-Мп камерой и полностью металлическим корпусом.

На Summer Lunch Event компания показала планшет Pad 2 и смартфон среднего класса Nord 4. Nord 4 выделяется своим корпусом из металла и дизайном в стиле Nordtones. Смартфон работает на процессоре Snapdragon 7+ Gen 3, предлагая выбор из 8, 12 или 16Гб оперативной памяти и до 512Гб встроенной памяти. Его 6,74-дюймовый AMOLED экран поддерживает высокое разрешение и частоту обновления в 120 Гц.

Основная камера на 50Мп и дополнительная широкоугольная на 8Мп позволяют снимать видео в 4K. Смартфон оснащён батареей на 5500мАч, поддерживающей быструю зарядку, но зарядное устройство придётся купить отдельно.

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OnePlus Nord 4 предлагает уникальные ИИ-функции для улучшения аудио и видео, а также умную фотографию. Устройство будет получать обновления до 2030 года.

Цены в Европе начинаются от 499 евро, а в Индии — от примерно 360 долларов США. Покупателям предлагаются разные варианты памяти и цвета корпуса. Предзаказы в Индии стартуют с 20 июля, а в Европе продажи начнутся 8 августа.