Гильзами поврежден гражданский автомобиль.

В Германии произошел инцидент с военной колонной, которая шла по шоссе B-12 в немецкой Баварии, которое ведет в города Пассау. Дело в том, что один из перевозимых на платформе танков Бундесвера внезапно открыл огонь из пушки, что привело к негативным последствиям. В результате эксцесса никто не пострадал, но была повреждена одна из гражданских автомашин за рулем которой сидела мирная немка. Вылетевшая гильза упала на машину и привела к незначительным повреждениям корпуса и краски.

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Согласно опубликованным на портале местной полиции новостям, в 9 часов утра по местному времени один из танков в колонне неожиданно начал вести огонь. К трагедии это не привело только по причине походного положения орудия и снаряжения машины только холостыми снарядами, предназначенными для учений. Вот только автоматика машины выбрасывала стрелянные гильзы через оконце в башне, и они попали по гражданской машине.

«По невыясненным пока причинам было произведено несколько выстрелов из одного из орудий. Выброшенные гильзы попали в автомобиль, за рулем которого находилась 32-летняя женщина» - пишут немецкие полицейские.

Причины инцидента пока не называются, но есть мнение, что во всем виноваты сами военные, которые с каждым годом становятся в Бундесвере все менее и менее квалифицированными. Примером служит прошлогодняя ситуация, когда две БМП «Пума» столкнулись на одном из учебных полигонов, что привело к травмам среди личного состава.