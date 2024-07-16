Удары были нанесены по кораблю и военным объектам ЦАХАЛ.

Несмотря на окрики со стороны американской власти израильская армия продолжает наносить массированные удары по территории палестинского анклава. В частности, 13 июля ЦАХАЛ атаковали лагерь беженцев аль-Маваси в Хань-Юнисе на юге анклава. Йеменские хуситы в свою очередь в знак поддержки ХАМАС, нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по военным объектам ЦАХАЛ и израильскому кораблю в Аденском заливе. Об этом сообщает иранская государственная информационная сеть Press TV, перепечатывая слова бригадного генерала хуситов Яхья Сари.

Согласно заявлению бригадного генерала Сари, движение «Ансар Алла» нанесло комбинированный удар сначала по израильскому кораблю MSC UNIFIC, который во время атаки находился в акватории Аденского залива. Подробностей про последствия ударов в открытых источниках пока не наблюдается, но хуситы заявляют, что поражение было. Также имелась вторая волна атак. Которые пришлись по военным объектам израильтян, развернутым в районе Умм-аль-Рашраш. Атака производилась только дронами-камикадзе неизвестного производства. Подробности последствий атаки также в открытых источниках не отмечаются.

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В любом случае йеменские хуситы продолжают проводить акции в поддержку палестинцев. При этом по объектам группировки «Ансар Алла» продолжают наносить удары корабли западной группировки в Красном море, но пока без видимых результатов. При этом хуситы весьма успешно работают по кораблям в акватории Красного моря и Аденского залива и уже потопили немало судов. В частности, британское судно Anvil Point, перевозящее по разным данным морских пехотинцев и грузы военного назначения.