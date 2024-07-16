Новинка может работать автономно до 1600 часов.

Asus представила новую клавиатуру для геймеров - ROG Azoth Extreme. Это особенная модель, которая стоит $499. Такая цена обусловлена качеством и возможностями устройства. Клавиатура сделана из алюминия, весит 2200 г и имеет подкладку для запястья. Особенностью является пластина из углеродного волокна, которая делает печать удобнее. Есть возможность выбора между мягким и жёстким режимами нажатия клавиш. Клавиши оснащены механическими переключателями ROG NX и индивидуальной RGB-подсветкой.

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ROG Azoth Extreme может работать без подзарядки до 1600 часов. Подключение возможно через кабель, Wi-Fi (2,4 ГГц) и Bluetooth. Частота опроса достигает 8000 Гц. Одна из особенностей клавиатуры - OLED-дисплей, который находится в правом верхнем углу. На нём можно отображать разную информацию, например, телеметрию системы или настройки. Несмотря на высокую стоимость, качество и функционал ROG Azoth Extreme делают её интересной для геймеров и тех, кто ценит комфорт при работе.