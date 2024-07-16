Серия OSiO BaseLine предназначена для студентов.

Казанская компания ICL Techno представила новую серию ноутбуков OSiO, созданных с учетом потребностей студентов и профессионалов. Эти устройства, относящиеся к линейке OSiO BaseLine, выделяются своей доступностью, с ценами, начинающимися всего от 30 тысяч рублей.

Новинки порадуют покупателей не только ценой, но и качеством. Ноутбуки обладают 15,6-дюймовым экраном с IPS-матрицей, что обеспечивает яркое и четкое изображение. Пользователи смогут выбрать из трех цветов корпуса: синего, черного и серебристого. Каждый ноутбук оснащен полноразмерной клавиатурой для удобства набора текста.

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Под капотом устройств находится процессор Intel N100, 8 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель на 256 ГБ, что в совокупности обеспечивает отличную производительность для учебы и работы. Ноутбуки работают под управлением операционной системы Windows 11 и оснащены всем необходимым набором портов, включая RJ45 (Ethernet), HDMI, USB 2.0 Type-A, USB 3.0 Type-A и USB 3.0 Type-C, что делает их универсальными помощниками в любой задаче. Время автономной работы устройств достигает 6 часов, а вес составляет всего 1,76 кг, что делает их удобными для переноски.

Кроме того, в декабре 2023 года компания ICL Techno начала продажи более мощных и продвинутых ноутбуков из серии OSiO FocusLine, предназначенных для тех, кто ищет устройства с повышенной производительностью. А в ноябре компания сделала значительный шаг в развитии отечественной электроники, открыв один из крупнейших в России заводов по производству радиоэлектронной продукции и представив новый бренд OSiO.