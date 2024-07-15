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В акватории Южно-китайского моря пройдут совместные учения ВМФ РФ и военного флота НОАК КНР
С китайской стороны в учениях примут участие один эсминец, два фрегата и подводная лодка.

США и их союзники в регионе продолжают проводить учения неподалеку от берегов Китая, что, по их словам, направлено на купирование угрозы со стороны КНР. Однако это приводит только к обратному результату и вот уже корабли ВМФ РФ корветы «Громкий» и «Резвый» участвуют в совместных учениях с флотом НОАК. Учения направлены на отработку совместных действий в ряде задач, которые сегодня видятся особенно актуальными, но при этом со слов представителей российской и китайской стороны не направлены против третьих стран.

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С китайской стороны в учениях примут участие пара фрегатов, эсминец и подводная лодка. Кроме того, в учениях самое активное участие примут морские пехотинцы НОАК и морская авиация Китая. Со стороны РФ, как уже упоминалось будут представлены два корвета. В ходе учений стороны отработают различные маневры, в том числе отработку совместных действий по обороне от диверсионных и воздушных атак. Также в конце учений должна пройти операция по спасению экипажа с «тонущей» субмарины. При этом учения позиционируются, как обмен опытом, а не как боевое слаживание двух флотов.

Особое внимание будет оказано отработке защиты кораблей от возможной атаки с использованием морских дронов-камикадзе, которые сегодня имеют очень большую опасность. Кроме того, часть учений пройдет около побережья Китая, где по мишеням будут нанесены удары из корабельных бомбометов.

#новости #ноак #кнр #вмф
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