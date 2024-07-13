Теперь вы сможете лучше понимать своего питомца.

Российские ученые разработали новинку для владельцев кошек - ошейник, который следит за здоровьем вашего пушистого друга. Это устройство будет подключаться к телефону хозяина и отправлять уведомления, если обнаружит признаки болезни или стресса у животного. Так, если кошка вдруг заболеет или почувствует себя плохо, на смартфон придет сообщение с советом обратиться к ветеринару или попытаться успокоить питомца.

Разработчики сейчас работают над тем, чтобы сделать ошейник максимально удобным и легким, чтобы кошкам было комфортно его носить. Они уверены, что благодаря этому устройству можно будет заметить заболевания на ранних стадиях и, возможно, избежать серьезного лечения, обойдясь, например, диетой.

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Такие инновации помогают не только улучшить уход за домашними питомцами, но и привлекают внимание к проблемам, с которыми сталкиваются животные и их хозяева. Важно, чтобы каждый владелец кошки осознавал свою ответственность и внимательно относился к здоровью и благополучию своего питомца.