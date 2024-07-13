Об этом сообщает издание "Интерфакс".

В Москве скоро появится первый беспилотный трамвай, который начнет перевозить пассажиров уже в сентябре. Эту новость сообщил руководитель департамента транспорта города, Максим Ликсутов. Он отметил, что большая часть работы трамвая будет выполняться автоматически, благодаря современным технологиям и нейронным сетям. К концу 2025 года планируется, что трамвай сможет полностью самостоятельно передвигаться по городу.

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Для обеспечения безопасности в трамвае на первых порах будет находиться стажер-машинист. По словам Ликсутова, беспилотный трамвай уже прошел испытания, преодолев около 400 километров, и во время которых не произошло ни одного происшествия или технического сбоя. Инициативу по запуску такого транспорта поддержал мэр Москвы, Сергей Собянин.

Кроме того, Максим Ликсутов упомянул, что в ближайшие пять лет в Москве может появиться и беспилотное метро. Однако перед тем, как новый вид транспорта заработает, необходимо будет уменьшить интервалы его прибытия. Это позволит обеспечить более плавное и безопасное движение по городу.

Такие нововведения станут большим шагом в развитии городского транспорта Москвы и позволят сделать передвижение по городу более комфортным и безопасным для всех жителей и гостей столицы.