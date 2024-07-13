Ростелеком информирует о наличии технических проблем в работе оборудования компании Google.

Компания сообщает, что сложности возникли с оборудованием Google, используемым для ускорения загрузки видео на YouTube и других сервисах. Эти технические неполадки приводят к перегрузке сети, что может замедлить скорость интернета и ухудшить качество видео для пользователей.

В частности, проблемы связаны с оборудованием для кэширования контента, что позволяет быстрее загружать видео. Из-за неполадок и ограничений на расширение этого оборудования в условиях увеличения трафика, сеть перегружается. Это означает, что видео на YouTube и другие сервисы могут загружаться медленнее, особенно в часы пик.

реклама

Кроме того, из-за выхода из строя части оборудования, называемого Google Global Cache, которое хранит популярные видео на локальных серверах, видео теперь приходится загружать из-за границы, например, из Европы. Это также снижает скорость загрузки и может ухудшить качество просмотра.

Эти технические проблемы касаются не только Ростелекома, но и других операторов связи в России, поскольку они влияют на общую производительность сети. Ростелеком уже сообщил о проблеме и, вероятно, работает над её решением. Пользователям рекомендуется быть терпеливыми и ожидать улучшения ситуации.