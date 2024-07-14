Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Tesla оптимизирует свою систему автопилотирования Full Self-Driving (FSD) под конкретные маршруты
Например, под те, которые используют Илон Маск и известные блогеры.

Tesla активно совершенствует свою систему автопилота, делая акцент на маршрутах, которыми пользуются Илон Маск и популярные блогеры. Как выяснилось, компания внимательно анализирует поездки этих "VIP-пользователей", стремясь оперативно исправлять обнаруженные недочеты в программном обеспечении. Это позволяет Tesla делать систему управления более надежной именно на тех участках дорог, где чаще всего передвигаются известные личности.

Среди прочего, особое внимание уделяется маршрутам возле ключевых объектов, связанных с деятельностью Маска, включая офисы Tesla, SpaceX и Twitter, а также места, где он ранее жил. Эти данные тщательно изучаются и используются для улучшения работы системы.

#tesla #илон маск #автопилот #автопилот tesla
+
Написать комментарий (0)
Утечка кислорода привела к первой неудаче SpaceX за 9 лет
Tesla теряет $70 млрд после переноса запуска Robotaxi
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Радиус Млечного Пути измерили более точно: он оказался в два раза больше, чем считалось ранее
4
Дуров раздаёт свой мем-токен Dogs всем пользователям Telegram и он может cтать популярнее Notcoin
+
Ставропольское предприятие «Аэробалл» инвестировало 1,6 млрд рублей в производство алюминиевых баллонов
+
Астронавты NASA выразили уверенность, что аппарат Starliner доставит их с МКС на Землю
1
Усовершенствованная система РЭБ для ТОС-1А "Солнцепёк" защищает от FPV-дронов
+
Германия откажется от оборудования 5G Huawei и ZTE, обвиняя китайцев в слежке за пользователями
6
Анонсирована игра Planet Coaster 2 для платформ ПК, Xbox Series X|S и PS5
+
«Калашников» расширяет производство беспилотников на базе НПО «Ижевские беспилотные системы»
1
Трамп готов наказать Цукерберга за «мошенничество на выборах»
+
Canon объявляет о первой крупной презентации новых фотоаппаратов в 2024 году
1
Аналитики назвали прогнозируемые цены на iPhone 16
+
Сервисы Google Play перестают обновляться на Android Lollipop
4
В РФ в сентябре 2024 могут отключить YouTube – какие будут последствия, и есть ли альтернативы
16
Samsung Galaxy Z Fold6 теперь поддерживает регистрацию отпечатков пальцев в сложенном состоянии
5
Появилась информация о стоимости смартфонов серии Google Pixel 9
+
Казахстан обратился к владельцам российских акций с просьбой вывести их из страны
9
OnePlus Nord 4 предложит лучшую программную поддержку по сравнению с предыдущими моделями
+
Бойцы РФ из гироскутеров сконструировали дрон-вездеход с противотанковой миной ТМ-62
1
Army Recognition: Венгрия получит первую боевую машину Lynx KF41 местной сборки уже в июле
+
В России начнёт продаваться уже улучшенная версия Jetour X70 Plus
+

Популярные статьи

Краткий субъективный обзор четырех неплохих фильмов
10
GeForce RTX 4070 SUPER vs GeForce RTX 2070 SUPER – сколько лет можно не менять игровую видеокарту
11
Китай и Япония испытывают новые боевые технологии, накаляя обстановку в АТР
+
GeForce GTX 1060 vs GeForce RTX 4060 – как вышло, что новая видеокарта всего в 2 раза быстрее
26
ТОП-6 игровых ноутбуков от 80 до 150 тысяч рублей, актуальных в 2024 году
4
The Witcher 3: Wild Hunt - чемоданы, плагиат и деградация игровой индустрии
43
История Skywind и подробности о прогрессе в разработке этого амбициозного ремейка TESIII: Morrowind
3
Минфин США обеспокоен стремительной дедолларизацией мировой экономики
8
Эволюция консолей - от первого пикселя до PlayStation 2
4
О том, как стратегический бомбардировщик B-52 «уронил» две ядерные бомбы на американский штат
4

Сейчас обсуждают

slikts
08:07
Для страны оплота демократии это в порядке вещей!
После покушения на Дональда Трампа с поддержкой этого кандидата выступил Илон Маск
Eisbrecher
07:47
Я включал FSR на 1060. Картинка - полное дерьмо, кмк рендер в 720р и то не так сильно бы ее испортил. Может, на АМД оно получше работает.
GeForce GTX 1060 vs GeForce RTX 4060 – как вышло, что новая видеокарта всего в 2 раза быстрее
noxtester
07:44
Уменьшенные вентиляторы и радиатор, одна теплотрубка вместо трёх...Внезапный сюрприз! Получи больше шума и воя в подарок за ту же цену!
Asus представляет третью версию видеокарты GeForce RTX 4060 Dual
Даниил Милько
07:42
Я один из участников крупного сообщества по часам сяоми, у нас в сообществе есть один из приближенных сяоми, у мб9 будет новая ос, в мб8 оно была своя проприетарная, а в мб9 будет так называемая "Hype...
Появились изображения и характеристики фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 9
Виктор Плыгун
07:35
А что они ещё могут сказать. Выбора нет ,но одобряем, верим.
Маск планирует построить марсианский город - сотрудники SpaceX начали разработку проектов
Victor Konovalov
07:32
Мир не такой каким его показывают с помощью различных камер. Непосредственное восприятие действительности глазами сильно отличается от записанного на камеру.
Мое мнение о Nothing CMF Phone 1
owzod
07:32
Фрукты , овощи продаю, в 5 утра подъём в пол 7го на базу, затарился, приехал на точки к 9 утра разгрузился до 10 утра - 5к$ в месяц чистыми имею сейчас, в нулевые имел минимум 15к$. С 10 утра до 20 н...
GeForce RTX 4070 SUPER vs GeForce RTX 2070 SUPER – сколько лет можно не менять игровую видеокарту
Френки Кастилла
07:28
Знал о проекте еще со времен moroblivion. Жду выхода до сих пор и верю в разработчиков!
История Skywind и подробности о прогрессе в разработке этого амбициозного ремейка TESIII: Morrowind
Нивхурил
07:13
Ан-225 строили всем Советским Союзом,а тут они хотят сами,с отсутствующей авиапромышленностью,не станет этот проект доказательством возрождения украинского авиастроения потому что этот проект ост...
Gigabyte представила полностью белую материнскую плату B650E AORUS STEALTH ICE
Ezdiumno_ru
06:47
Вот это дело! Пусть между собой передерутся. А после, наполучав от "братьев по нато и ес" приползут к нам просить:"Ох Россиюшка, мы были не правы, спаси нас и помоги! Ты же добрая и щедрая!" Главное, ...
Двухъядерный Intel 310 с HT на базе Raptor Lake Refresh по производительности равен Core i3-10100
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем