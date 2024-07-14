Например, под те, которые используют Илон Маск и известные блогеры.

Tesla активно совершенствует свою систему автопилота, делая акцент на маршрутах, которыми пользуются Илон Маск и популярные блогеры. Как выяснилось, компания внимательно анализирует поездки этих "VIP-пользователей", стремясь оперативно исправлять обнаруженные недочеты в программном обеспечении. Это позволяет Tesla делать систему управления более надежной именно на тех участках дорог, где чаще всего передвигаются известные личности.

Среди прочего, особое внимание уделяется маршрутам возле ключевых объектов, связанных с деятельностью Маска, включая офисы Tesla, SpaceX и Twitter, а также места, где он ранее жил. Эти данные тщательно изучаются и используются для улучшения работы системы.