Отличается от оригинальной модели чуть изменённым дизайном.

Samsung представила новый смартфон - Galaxy Z Flip6 Olympic Edition, созданный специально к Олимпийским играм. Эта модель выделяется уникальным дизайном: на её задней панели красуется логотип Игр, а сам телефон окрашен в яркий жёлтый цвет. В комплекте с телефоном идут все необходимые Олимпийские приложения, а также уникальные бонусы: безлимитный проезд по Парижу и предоплаченный eSIM от Orange с 100 Гб интернета.

Samsung гордится возможностью поддержать Олимпийские игры в Париже 2024 года, предоставив спортсменам шанс первыми опробовать новинку. В компании подчеркивают, что технологии Galaxy помогут спортсменам не только оставаться на связи, но и сохранять яркие моменты соревнований.

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Особенностью Galaxy Z Flip6 Olympic Edition станет то, что его можно будет взять на церемонию вручения медалей. Это первый случай в истории Олимпийских игр, когда спортсменам разрешат использовать собственные смартфоны для фиксации этих важных моментов.

Таким образом, новый смартфон от Samsung не только станет практичным и стильным аксессуаром для спортсменов, но и позволит им поделиться своими достижениями с весь миром, сохраняя уникальные воспоминания об Олимпийских играх в Париже.