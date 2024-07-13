Спутник-инспектор обнаружил огромное скопление космического мусора.

Японская организация Astroscale Holdings Inc. столкнулась с проблемами во время миссии по очистке космоса от мусора. Их спутник ADRAS-J, предназначенный для уборки, не смог облететь обломок ракеты H-IIA, который был запущен в 2009 г. Этот этап был важен для показа, как спутник может собирать космический мусор.

При попытке приблизиться к ракете на 50 метров, спутник столкнулся с препятствием: обнаружился большой объект мусора длиной 11 м и весом 3 тонны. Из-за аномалии в положении этого объекта спутник решил временно отступить, чтобы избежать столкновения.

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Несмотря на эти сложности, спутник сделал несколько фото, которые могут помочь получить дальнейшее финансирование проекта от японского правительства.

Управление миссией было минимальным, так как большая часть систем автоматизирована. Для навигации использовалось лазерное оборудование LiDAR и специальные программы.

Сейчас спутник все еще находится рядом с обломком ракеты, и компания Astroscale пока не сообщает, когда предпримет новую попытку облета. Тем не менее, нет оснований сомневаться, что миссия в итоге будет успешной.

Компания надеется, что после успешного завершения этой миссии по демонстрации возможности уборки мусора, следующим шагом станет сотрудничество с Японским агентством аэрокосмических исследований для удаления более крупных обломков. Этот этап планируется начать не ранее 2026 г.