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Некоторые акционеры Yandex N.V. подали иск в Арбитражный суд Москвы против новых владельцев Яндекса
Причиной стал отказ в обмене их акций на ценные бумаги.

В Москве розничные инвесторы, владеющие акциями компании Yandex N.V., обратились в Арбитражный суд с иском против компании «Солид менеджмент». Они выступают в роли доверительных управляющих фондом «Консорциум. Первый». Суть претензий заключается в отказе обменять их акции на аналогичные ценные бумаги новой российской компании МКПАО «Яндекс».

Инвесторы считают, что такие действия нарушают их права. В соответствии с предложением, обмен акциями предполагался только для тех, кто приобрел акции через Московскую или Санкт-Петербургскую биржу, а также для владельцев, успевших зачислить их на счета в российских депозитариях до конца ноября 2023 года. Те, кто купил акции на внебиржевом рынке, оказались в проигрыше, не получив возможности для обмена.

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Требования истцов касаются либо прямого обмена акций класса A Yandex N.V. на акции «Яндекса» один к одному, либо выкупа их по цене 4250 рублей за акцию. Они утверждают, что из-за действий «Солид менеджмент» их акции потеряли ликвидность и возможность для торговли на бирже, что привело к убыткам.

Истцы также подчеркивают, что при смене юрисдикции компании должны сохраняться права акционеров. Однако, по их мнению, в данном случае процесс использовался для экономии средств, в частности, более 150 млрд рублей, что нанесло ущерб не только акционерам, но и государству за счет недополученных налогов, превышающих 20 млрд рублей.

Этот иск ставит под вопрос справедливость и прозрачность процесса обмена акций и поднимает важные вопросы о защите прав инвесторов на российском рынке.

#новости #финансы #акции #яндекс #yandex #ценные бумаги #арбитражный суд
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Где то купили, где то хранили, ну так там же и меняйте.
Некоторые акционеры Yandex N.V. подали иск в Арбитражный суд Москвы против новых владельцев Яндекса
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