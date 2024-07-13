Нобелевские лауреаты призвали мир к прекращению огня и началу мирных переговоров

Нобелевские лауреаты призвали мир к прекращению огня и началу мирных переговоров в конфликтах по всему миру, включая Россию и Украину, ХАМАС и Израиль. Они обратились к религиозным лидерам и политическим деятелям с призывом спасать планету и дать будущим поколениям шанс на жизнь.

В открытом письме, опубликованном "Новой Газетой" (ресурс заблокирован в РФ), 51 лауреат подчеркнул, что затраты на вооружение могли бы искоренить голод на Земле на 80 лет. Они указали на трагедию современных войн, где гибнут люди, которые могли бы прожить еще десятки лет, и призвали к передаче решения конфликтов следующим поколениям.

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Среди адресатов письма - высокопоставленные религиозные и политические лидеры, включая Папу Римского, Далай-ламу и представителей ООН. Подписанты, среди которых Дмитрий Муратов, Андрей Гейм, Роджер Пенроуз и Светлана Алексиевич, выразили поддержку олимпийскому перемирию, предложенному президентами Франции и Китая.

Премьер Венгрии, Виктор Орбан активизировал дипломатические усилия по прекращению огня, посетив Киев, Москву, Пекин и Вашингтон. Он сообщил, что президент Путин открыт для мирных переговоров.

Президент Путин выдвинул условия для начала переговоров с Украиной, включая вывод украинских войск с определенных территорий и отказ от вступления в НАТО, подчеркнув, что отказ от этих условий будет означать продолжение конфликта.

Этот призыв к миру и диалогу подчеркивает необходимость глобальных усилий для прекращения войн и конфликтов, с акцентом на сохранение жизни и будущего планеты.